جهود تونسية لتأمين الأطفال في الأنشطة البحرية الصيفية بأمان.. تفاصيل

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إنّ وسائل الإعلام المحلية ركزت اليوم على الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأمين سلامة الأطفال خلال ممارسة الأنشطة البحرية، وذلك مع بداية موسم الصيف.

وأضافت رمضاني، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أصدرت بيانًا شددت فيه على ضرورة التزام المؤسسات المعنية بأنشطة الأطفال بضمان حسن سير البرامج والحرص على سلامة المشاركين، خصوصًا بعد حوادث غرق مؤلمة كان أبرزها وفاة طفلة في الثالثة من عمرها بسبب اضطراب الأحوال الجوية.

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البيان جاء كرد فعل مباشر على التفاعل المجتمعي الواسع مع تلك الحوادث، حيث دعت الوزارة إلى ضرورة اختيار الأوقات المناسبة للسباحة، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، مثل الحماية المدنية والمنقذين، من أجل تفادي الكوارث التي قد تمس الأطفال وتؤثر سلبًا على المجتمع بأسره.

وفي سياق متصل بالحياة المدرسية، أشارت رمضاني إلى أن البرلمان التونسي يشهد حالياً مناقشة مبادرة تشريعية قدمها 82 نائبًا، تقضي بإدراج مادة "التربية على وسائل الإعلام" ضمن المناهج الرسمية في مختلف مراحل التعليم، موضحة، أن المبادرة تمت إحالتها إلى لجنة التربية والتكوين، في خطوة نحو عرضها على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليها.