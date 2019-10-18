ما بيخلصش.. وصفة مذهلة للتخلص من العطس نهائيا

فى الفترات التى تسود فيها تقلبات الجو يتعرض الجميع للإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا والزكام ويصاحب هذه الأمراض مجموعة من الأعراض المشتركة كالرشح والعطس.



توجد عدة طرق تساعدنا فى التغلب على أعراض هذه الأمراض المزعجة خصوصا العطس الذى يسبب الكثير من المواقف المحرجة، من بينها علاج العطس بالنباتات والأعشاب الطبيعية.



ووفقا لما ذكره موقع "boldsky " أن الزنجبيل من الأعشاب الفعالة في علاج العطس الطارئ والمستمر، حيث يحتوي على مركب نشط يسمى gingerol والذي يمكن أن يساعد في علاج مختلف المشاكل الفيروسية ومشاكل الأنف ومن بينها العطس.



طريقة استخدام الزنجبيل فى علاج العطس :

- أضف قطعة صغيرة من الزنجبيل في كوب ماء وقم بغليها.

- أضف العسل وشربه قبل الذهاب إلى السرير.



طريقة أخرى لاستخدام الزنجبيل فى علاج العطس:

تناول 3 ملاعق صغيرة من مستخلص الزنجبيل مرتين يوميًا حتى يتوقف العطس.



ملاحظة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصى في المرارة واضطرابات النزف والذين يتناولون أدوية لتخفيف الدم تجنب تناول الزنجبيل.