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توك شو

ندوة غنام والدة طفل فلسطينى: ابنى بات أسيرا لدى إسرائيل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:21 م
جيش إسرائيل
جيش إسرائيل
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توك شو
قالت ندوة غنام "والده الطفل المعتقل" إن ابنها بات أسيرًا لدى إسرائيل وكانت تعد له حفله عيد ميلاده الثانى عشر عندما علمت بما حدث لأبنها خالد.

وأكدت" والده الطفل المعتقل" فى حواره على"روسيا اليوم "إن خالد لا يستطيع النوم بدونى, وأنها لم تنم طوال الليل خوفا أن يحدث له مكروه.

وأضاف غنام "مدير نادي الأسير فى قلقيلية "إن لابد الإفراج عن خالد وفقًا للقوانين الدولية المعروفة لدى العالم كله, مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع كل هذه القوانين, وحتى هذه اللحظة لم نجهل مصير الطفل خالد ونطالب بكافة الجهاد الحكومية ذات الشأن والمسؤولية من أجل الإفراج عن الطفل خالد غنام.
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