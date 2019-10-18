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منوعات

فضيحة في هامبورج.. لقطات جديدة صادمة تكشف تعذيب كلاب وقطط داخل مختبر للسموم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:00 م
تعذيب كلاب
تعذيب كلاب
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شيماء مصطفى
عرض موقع "ميرور" البريطاني، مقطع فيديو جديدا، ومجموعة من الصور لكلاب وقطط تتألم وتنزف دمًا حتى الموت، بعد تعذيبها داخل مختبر ألماني في هامبورج.

جاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو وصور مروعة لقرود تصرخ من الألم أثناء إجراء الاختبارات الوحشية عليها داخل مختبر للسموم في ألمانيا، والتي أثارت جدل وغضب النشطاء الذين وصفوا ذلك الأمر بالفضيحة وإساءة التعامل مع الحيوانات.

وأضاف الموقع البريطاني، أن الكلاب ظهرت بشكل مرعب، تعاني من الألم والنزف وهي محبوسة في أقفاص.

وكان ناشط سري، قد حصل على وظيفة في مختبر علم الأدوية والسموم التابع لـ LPT في مينينبوتل، من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019، لافتَا إلى أنه شهد اختبارات مروعة على كلاب صيد وقرود وقطط وأرانب.

وسرب الناشط صورا ومقاطع فيديو لمجموعة من القرود المكبلين بأدوات معدنية، لإجراء التجارب عليهم.

من جانبها، ردت مجموعة على هذه الصور، زاعمة أنها استخدمت هذه الكلاب والقرود لمعرفة وقياس التأثيرات السامة للمواد وتقييم الجرعة "الآمنة" المفترض إعطائها للبشر.
فضيحة في هامبورج.. لقطات جديدة صادمة تكشف تعذيب كلاب وقطط داخل مختبر للسموم
فضيحة في هامبورج.. لقطات جديدة صادمة تكشف تعذيب كلاب وقطط داخل مختبر للسموم
فضيحة في هامبورج.. لقطات جديدة صادمة تكشف تعذيب كلاب وقطط داخل مختبر للسموم
فضيحة في هامبورج.. لقطات جديدة صادمة تكشف تعذيب كلاب وقطط داخل مختبر للسموم
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