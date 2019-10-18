أنا جعت وعلي ديون.. نادين الراسي تتظاهر في لبنان وتحرق إطارات السيارات

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي، تظهر فيه خلال مشاركتها في مظاهرات، وقيامها بالاعتراض وحرق إطارات السيارات في الشارع.
وظهرت نادين الراسي في الفيديو، تعلق على الأوضاع في لبنان، قائلة: «أنا جعت صرلي سبع أيام ... وعلي ديون واتبهدلت مش قادرة»، وقامت بعدها بحرق إطار سيارة في الشارع، في ظل تفاعل المتظاهرين معها.
من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.
وظهرت نادين الراسي في الفيديو، تعلق على الأوضاع في لبنان، قائلة: «أنا جعت صرلي سبع أيام ... وعلي ديون واتبهدلت مش قادرة»، وقامت بعدها بحرق إطار سيارة في الشارع، في ظل تفاعل المتظاهرين معها.
من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.
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"أنا جعت صرلي سبع أيام ... عليي ديون!!!!!!!!" الفنانة اللبنانية نادين الراسي تشارك في الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد الغلاء والفساد والضرائب.. #نادين_الراسي_خط_أحمر #نادين_الراسي_ملكة_الشاشة #نادين_الراسي_ملكة_الفن #نادين_الراسي_ملكتنا #نادين_الراسي_نجمة_من_نجمات_الصف_الأو #نادين_الراسي_خط_احمر #نادين_الراسي #انقذوا_لبنان #nadine_alrassi #nadinealrassi #savelebanon #نادين_الراسي