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فن

أنا جعت وعلي ديون.. نادين الراسي تتظاهر في لبنان وتحرق إطارات السيارات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:07 م
نادين الراسي
نادين الراسي
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي، تظهر فيه خلال مشاركتها في مظاهرات، وقيامها بالاعتراض وحرق إطارات السيارات في الشارع.

وظهرت نادين الراسي في الفيديو، تعلق على الأوضاع في لبنان، قائلة: «أنا جعت صرلي سبع أيام ... وعلي ديون واتبهدلت مش قادرة»، وقامت بعدها بحرق إطار سيارة في الشارع، في ظل تفاعل المتظاهرين معها.

من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.



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