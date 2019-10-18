بـ إطلالة أنيقة .. مي كساب تتألق برفقة منى الشاذلي

نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة برفقة الإعلامية منى الشاذلي.وظهرت مي كساب بفستان روز رقيق وأنيق أبرز جمالها، ووضعت ميكب لايت مناسب لبشرتها وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة باللون الكاشمير.واعتمدت مي كساب علي تسريحة شعر أنيقة حيث جمعت شعرها بتسريحة الذيل حصان مع إسدال خصلات شعرها بطريقة جذابة.ولم تتكلف مي كساب في اقتناء الإكسسورات، حيث اكتفت بقرط وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.