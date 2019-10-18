أم مدمنة تنتحر بعد ساعات من تركها المستشفى .. والسبب غامض

قتلت أم لثلاثة أطفال نفسها بعد أقل من 24 ساعة من محاولتها الهرب من سيارة إسعاف تم إرسالها إلى المنزل لنقلها إلى المستشفى بعد تعاطيها جرعات زائدة من المخدرات.



وقال أحد أقاربها، إن دنيس ماهر 36 عاما نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرعة زائدة من المخدرات عندما حاولت الهروب من سيارة إسعاف أربع مرات الأحد، الماضي.



وبحسب صحيفة "ديلي ملي"، عثر ابن أخو دنيس على جثتها يوم الاثنين بمنزلها بجنوب بمقاطعة لانكشاير بعد أن خرجت من المستشفى وسمح لها بالدخول إلى المنزل قبل ساعات فقط من انتحارها.



وتزعم عائلتها أن ابنتهم خرجت من المستشفى في وقت مبكر جدًا "بدون شبكة أمان"، وتطالب العائلة الآن المستشفى بإجابات حول هذا الامر.