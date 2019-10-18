بطولات وانتصارات عن حرب اكتوبر بـ ثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث قدّم بيت ثقافة أبو سليم عرض مسرح عرائس قفازات عن حرب أكتوبر دار حول النصر العظيم فى شكل مسرحية مبسطة للأطفال تناولت أسباب الحرب وكيف تمت وما النتائج المترتبة بعد حرب أكتوبر.



ناقشت مكتبة أبو صير الملق كتاب "الكبرياء حياة.. سعد الدين الشاذلي" تأليف سمير الجمل، يستعرض الكتاب موضوعات بالصور لبطولات الشاذلي وتعريف شخصيته بدءًا من مولده والتحاقه بالكلية الحربية وأهم المناصب التي قادها ودوره في حرب أكتوبر كرئيس أركان حرب الجيش حتى وفاته في 2011.



عقدت مكتبة سمسطا أمسية شعرية لتبني المواهب الجدیدة بنادي الأدب تحت التأسیس وألقت الطالبة سما قصیدة بعنوان حلمًا یتحقق وولاء رجب قامت بإلقاء قصيدة بعنوان الحزن، ونفّذت مكتبة النادي الرياضي ورشة فنية لعمل برواز بالورق باستخدام ورق ناصبيان وفوم جليتر وملون.