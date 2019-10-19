شاهد.. ماذا قال مايكل جاكسون عن مصر والمصريين

شاع عن الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، الكثير من الادعاءات من أنه عنصري، أو أنه يكره العرب، على الرغم من أنه من أصوله إفريقية، وقد ظهر تأثره بهذا النوع من الموسيقى في فنه.



تأثر مايكل جاكسون بالثقافة الموسيقية من جميع أنحاء العالم، فقد درس جميع أنواع الموسيقى من الإفريقية إلى الهندية، وأيضا الصينية واليابانية، وكان يشعر جاكسون أن الموسيقى كلها رائعة وجميلة، وظهر ذلك في فنه فقد تأثر بهذه الثقافات الموسيقية المختلفة.



واستغل جاكسون فنه في إصدار أغنيات عن السلام ومهاجمة العنصرية، فقد قيل عنه الكثير من الشائعات ومن بين ما قيل إنه لا يحب العرب، ولكن كان قد رد جاكسون في لقاء تليفزيوني بأن العنصرية أمر سيئ وقاس وقبيح "أنا أبغضها"، ورد على هذا الهجوم: "أنت أخي سواء كنت أسود أو أبيض أو عربيا، كلنا سواسية وأنا أحب الناس من جميع الأجناس بالتساوي".



وكانت قد سألته فتاة أخرى: "هل صحيح أنك لا تحب العرب"، فأجاب مايكل نافيا سؤالها وقال: "لا، هذا غير صحيح إطلاقا، إنني أحب العرب وأحب جميع شعوب العالم"، وأوضح أن كثرة الأسئلة حول هذه النقطة يعد مثالا واضحا على الطريقة التي يلفق بها قصصا غير صحيحة عنه.



وسأله طفل آخر: "أسرتي من مصر، فهل ستحيي حفلة هناك؟"، كان رد مايكل للطفل الصغير مرضيا، فقد قال مايكل إنه يود تقديم حفلة في مصر وأن يقوم بجولة في جميع أرجاء البلد.



روى مايكل موقفا قديما له في مصر حين نزل في مطار القاهرة ذات مرة، وكون خلال هذه المرة انطباعه عن المصريين فقال إن الشعب المصري يبدو رائعا ولطيفا بل أنتم جميعا لطفاء ورائعون.



كان جاكسون مرهف الحس لا يقبل بالإهانات التي كثيرا ما تعرض لها بعد نجاحه العالمي، حيث قال في إحدى اللقاءات التليفزيونية: "لا يتوجب عليكم أن تسمونني بالحيوان، ليس عليكم أن تدعوني بجاكو أنا لست جاكو أنا جاكسن لدي قلب ومشاعر وأشعر بما تقولونه لي، هذا ليس تصرفا جميلا".



