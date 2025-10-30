طلاب الفنون الجميلة يرسمون الأمل ويزرعون البهجة في قلوب أطفال السرطان

في أجواء إنسانية مفعمة بالحب والإبداع، نظم طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ورشة عمل فنية للأطفال المصابين بالسرطان، بهدف دعمهم نفسيًا وإدخال البهجة على قلوبهم من خلال الرسم والألوان والفن.

شارك الأطفال في تنفيذ لوحات فنية ورسوم متحركة بمساعدة الطلاب، الذين حرصوا على توظيف الفن كوسيلة للتعبير والتفريغ النفسي، مما أضفى على المكان طاقة إيجابية كبيرة ومشاعر من الفرح والأمل.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، أن المؤسسة تحرص دائمًا على دعم الأنشطة الإنسانية والفنية التي تساهم في تحسين الحالة النفسية للأطفال المرضى، مشيدًا بمبادرة طلاب كلية الفنون الجميلة وبحرص جامعة الأقصر على دمج الفن في خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة، أن هذه المبادرات تبرهن على دور الفن كقوة ناعمة قادرة على منح الأطفال طاقة إيجابية وشعورًا بالأمل خلال رحلة العلاج، مقدمًا الشكر لطلاب الكلية وأساتذتها على دورهم الإنساني النبيل.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور التي وثّقت لحظات من السعادة الخالصة بين الأطفال والطلاب، في مشهد جمع بين الفن والإنسانية