جلسة مجلس العموم البريطاني لحسم اتفاق البريكست.. بث مباشر

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لجلسة مجلس العموم البريطاني لحسم اتفاق البريكست.



وكانت قد توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس، الماضي إلى اتفاق جديد بشأن بريكست، ينص على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.



وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، التواصل مع بريطانيا لاتفاق جديد بشأن بريكست، وهو أمر ينقصه فقط دعم البرلمان البريطاني، في جلسته السبت المقبل.





