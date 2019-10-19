لهذا السبب.. لبنان ينتفض وحسن نصر الله يهدد بالنزول إلى الشارع

هدد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بالنزول إلى الشارع في حال فرض ضرائب جديدة على الفقراء.



وقال نصر الله في كلمة له، اليوم السبت: «وقت نزولنا إلى الشارع لم يحن بعد ولكن إذا جاء وقته فستجدوننا جميعا في الشارع وفي كل المناطق ونغير كل المعادلات».



وأضاف نصر الله: «للقوى السياسية التي تريد الآن في هذا التوقيت السيء والحساس أن تقود معركة إسقاط العهد أقول لهم عم تضيعوا وقتكم .. لن نسمح بإحراق هذا البلد ولا بإغراق هذا البلد».



وقال نصر الله في كلمة له: "إذا تعاونا وكانت لدينا جرأة وشجاعة.. نستطيع أن ننقذ بلدنا واقتصادنا"، مضيفا: «من أجل أن ننقذ الوضع في لبنان يجب أن يضحي الجميع، اذهبوا إلى خطة يضحي فيها الجميع».



وأكد نصر الله أنه لا يؤيد استقالة الحكومة، محذرا من أنه إذا استقالت هذه الحكومة فمن غير المعلوم أن تتشكل الحكومة بسنة أو سنتين والبلد وقته ضيق، مطالبا أن تستمر الحكومة الحاليا ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة.



ووجَّه نصر الله رسالة إلى المتظاهرين قال فيها: «أقول للمتظاهرين نحن نحترم خياركم بالتظاهر ونقدر احتجاجكم ورسالتكم وصلت قوية إلى المسئولين».