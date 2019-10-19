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رياضة

ساعة الصفر تقترب.. ضربة البداية وملامح المنافسة في دوري القسم الثاني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
القسم الثاني
القسم الثاني
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عبدالله هشام
اقتربت ضربة بداية دوري القسم الثاني والذي يشهد صراعا قويا بين الأندية لخطف الثلاث تذاكر والصعود للدوري الأضواء والشهرة وبعد الأندية تبحث عن العودة الأمجاد مرة أخرى.

المجموعة الاولى

تشهد مجموعة الصعيد وجود ثلاثي حديث وهي بترول أسيوط وشبان قنا والبنك الأهلي الطامحين لتحقيق مركز متقدم في المجموعة بينما يطمح بني سويف بقيادة حسن موسى إلى التأهل لأول مرة في تاريخه الي الدوري الممتاز.

ويخوض المنيا بقيادة سمير كمونة المنافسات بطموح الصعود للدوري الممتاز وتشهد المجموعة منافسه شرسه بين كل الفرق خصوصا بعد فترة التدعيمات الصيفية القوية مما يؤكد ان مباريات المجموعة لن تكون سهلة .

وجاءت مباريات الاسبوع الاول كالتالى :
الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرا
بني سويف vs شبان المسلمين
المنيا vs سوهاج
بترول أسيوط vs طهطا
ديروط vs ت . بني سويف
الإعلاميين vs البنك الاهلي
الفيوم vs الألومنيوم

المجموعة الثانية

تشهد مجموعة القاهرة منافسة حادة وشرسة في ظل وجود الإمكانيات المادية الضخمة والتاريخ الكبار لدى البعض و بهبوط الثلاثي بتروجيت والنجوم والداخلية اصبحت من المتوقع ان تظل المنافسة قائمة حتى اللحظات الاخيرة .

وبالطبع سيكون الثلاثي الهابط أول المرشحين للصعود للممتاز بجانب وجود التاريخ الكبير للترسانة والطموح سيراميكا كليوباترا والقناة ومنتخب السويس بقيادة محمد صلاح الذي نجح في قيادة فريقين في موسمين متتاليين للصعود للممتاز النجوم واف سي مصر.

وجاءت منافسات الأسبوع الاول كالتالي :
21 أكتوبر
الترسانة vs منتخب السويس
القناة vs النجوم
بتروجيت vs جمهورية شبين
الزرقا vs المريخ
سيراميكا كليوباترا vs الداخلية

المجموعة الثالثة
مجموعة بحري الجماهيرية والتى تمتلك عدد كبير من الاندية صاحبة التاريخ والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تعطي طعما مختلفا للدوري القسم الثاني

الصاعد حديثا بيلا هو الممثل الوحيد لمحافظة كفر الشيخ في بحري ووجود فرق كبيرة مثل المنصوره والرجاء والبلدية وغزل المحلة والاوليمبي وألعاب دمنهور ستكون المنافسة قوية فيما بينهما .

وجاءت منافسات الأسبوع الاول كالتالى :
22 اكتوبر
بلدية المحلة vs العاب دمنهور
مالية كفر الزيات vs غزل المحلة
الاولمبي vs دكرنس
بيلا vs فاركو
الحمام vs المنصورة
ابوقير vs الرجاء المطروحي
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