محمد سعيد حميد يكتب : "يا بلادي"

يا بلادي

يا بلادي،

كلُّ قطرةِ دمٍ في ثراكِ

من دمي،

كلُّ نسمةٍ في هوائكِ

من شذى أُمّي وأبي.

يا بلادي،

أغرِسْ قلبي في وريدك،

يُزهِرِ العزُّ في رحابك،

أزرعْ قبلةً في جبينك،

تُنشِرِ البهجةُ في سماكِ.

يا بلادي،

لكِ أسرارُ وُدِّي،

فافرحي،

لكِ فؤادي،

فانهضي،

أنتِ أغلى من دمي.

يا بلادي،

هائمٌ أنا بعشقك،

دون عطرِ أرضك،

دون نَسمةِ بحارك،

دونكِ لا أرضَ لي...

هكذا علّمني أبي.

يا بلادي،

ما أجملَ قلبي

حين صار منزلَك،

ينشدُ عزّةَ اسمك.

فما العيشُ دونك؟

غيرُ لَظى روحي وروحك.

يا بلادي،

صوتكِ الملتاعُ ينادي،

سُمُّ الأفاعي في دمي،

كالبسوسِ مزّقَ دربي.

يا بلادي،

فؤادي قُربانُ مجدك،

ما خُلِقَ من سيُذِلُّك!

أبذلُ الروحَ رخيصاً،

إن سقطتُ يوماً شهيداً،

فاهتفوا:

نسرٌ في السماءِ حلّق،

هامَتُهُ في العُلا تخفق.

يا بلادي،

كلُّ أوجاعكِ

أوجاعي،

كلُّ قطرةِ دمٍ في ثراكِ

من دمي.

أغرِسْ روحي برُوحك،

هكذا علّمني أبي...

يا بلادي،

يا بلادي.