أردوغان: سنحطم رؤوس المقاتلين الأكراد



وأضاف أردوغان أن تركيا "ستحطم رؤوس" المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مؤكدا أن تركيا ستنفذ خططها إذا لم تستطع التوصل إلى حل بشأن القوات السورية المنتشرة بشمال سوريا خلال المحادثات مع بوتين.



وكانت تركيا قد توصلت إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي بشأن وقف العملية العسكرية على الأكراد في شمال سوريا مقابل انسحاب الأكراد لمسافة 32 كيلومترا بعيدا عن الحدود التركية.



وهدد وزير الدفاع التركي بأن جيشه سيواصل العملية العسكرية إذا لم تنسحب القوات الكردية إلى المسافة إلى تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي، ولم يتم تنفيذ بنود الاتفاق.



قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المناطق التي تنتشر فيها القوات السورية بشمال سوريا، وذلك خلال اجتماع هذا الأسبوع.