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تسريب صوتي يفضح تدخل أردوغان في اختيار رؤساء الجامعات بتركيا | فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:50 م
أردوغان يتدخل في
أردوغان يتدخل في اختيار رؤساء الجامعات
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هاني حسين
عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، تسريبا صوتيا لمداخلة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، يفضح تدخله السافر في اختيار رؤساء الجامعات في تركيا، أثناء فترة رئاسته للوزارة.

وكشف التسجيل الصوتي تدخل أردوغان في اختيارات رؤساء الجامعات في اسطنبول.

يذكر أن أردوغان شن عدوانا سافرا على شمال سوريا، ويمارس أفعالا محرمة ويقتل الأبرياء ويشرد الآلاف من أجل تحقيق حلمه الزائف بإعادة وسيطرة الدولة العثمانية.

وسلطت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "التايمز" و"الديلي ميل" البريطانيتان، الضوء على استخدام تركيا لأسلحة محرمة دوليا خلال عدوانها على الأكراد بشمال سوريا.

ونشرت الصحيفتان قصة طفل كردي، يبلغ من العمر 13 عاما، احترق جسده بشدة نتيجة تعرضه لمادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وبات يصارع الموت، من جراء قصف تركي طال رأس العين، شمال سوريا قبل أيام.

وأكدت صحيفة التايمز، أن إصابة محمد دليل واحد وقوي على العديد من الأدلة المتزايدة التي تؤكد استخدام تركيا لأسلحة محرمة ضد الأكراد السوريين.

وارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة محاكمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جرائم الحرب المرتكبة وعمليات التطهير العرقي ضد الأكراد، في شمال سوريا. فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، ارتكبت جرائم حرب شمال سوريا.

وقال مراسل صحيفة التايمز في سوريا، انتوني لويد: "كانت حروق الطفل المتألم الذي أُحضر إلى المستشفى السوري الكردي في تل تمر كافية لجعل الطاقم الطبي يتصلب فزعًا مما شاهده حيث تعرض الطفل لحروق مروعة بعد غارة جوية تركية على بلدته فجر الخميس وفقًا لما قاله والده. لقد كانت الجروح الرهيبة التي أصابت محمد حميد البالغ من العمر 13 عامًا من أكتافه واخترقت بعمق جسده تشير إلى أن إصاباته نجمت عن شيء أسوأ بكثير من الانفجار وحده".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تقدم دليلًا إضافيا على مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن تركيا، العضو في حلف الناتو، تستخدم الفوسفور الأبيض ضد المدنيين الأكراد في هجومها الذي استمر ثمانية أيام على شمال سوريا".
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