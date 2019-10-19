الدولار يهوي لـ16.16 جنيه في أول أيام الأسبوع

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، عند 16.16 جنيه كأدنى سعر له بعد تراجعه بمعدلات تجاوزت الـ5 قروش منذ الأسبوع الماضي.



وصل أدنى سعر للدولار بالبنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر إلي 16.16 جنيه للشراء وو 16.26 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية" لـ 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.



بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر، كريدي أجريكول، قناة السويس، البركة،العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، المشرق، عودة، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، بلوم، سايب، التعمير والإسكان"، نحو 16.18 جنيه للشراء و 16.28 جنيه للبيع.



ووصل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.19 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع، و البنك العقاري العربي بـ16.2 جنيه للشراء و 16.3 جنيه للبيع.