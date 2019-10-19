الشعب العنيد.. ميريهان حسين تعلق على مظاهرات لبنان.. شاهد

نشرت الفنانة مريهان حسين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة تضامنا مع لبنان.



وكتبت مريهان حسين عبر حسابها بـ«انستجرام»: تعليقا على علم لبنان لإعلان تضامنها مع الشعب اللبناني في أزمته الحالية قائلة "لبنان الكرامة والشعب العنيد".



من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون استمرارهم في التظاهر، وأفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.



واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.



