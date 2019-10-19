الرئيس اللبناني يبشر الشعب بـ انفراجة قريبة لوقف المظاهرات

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس اللبناني ميشيل عون إعلانه أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة الراهنة.



وكان الرئيس اللبناني قد استقبل أمس وفدا من المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.



وكشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس البناني والمتظاهرين الذين استقبلهم عون في القصر.



وخلال اللقاء قال عون للوفد "اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف أعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة إجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، وفقا لقناة "إل بي سي" اللبنانية.



وشهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا أمس اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تقدموا صوب القصر، وذلك عقب كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن خلالها عن مهلة لمدة 3 أيام للخروج من الأزمة الاقتصادية.



وجاءت المظاهرات، التي اندلعت منذ الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

