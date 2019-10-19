Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يبشر الشعب بـ انفراجة قريبة لوقف المظاهرات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:59 م
الرئيس اللبناني ميشيل
الرئيس اللبناني ميشيل عون
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس اللبناني ميشيل عون إعلانه أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة الراهنة.

وكان الرئيس اللبناني قد استقبل أمس وفدا من المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.

وكشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس البناني والمتظاهرين الذين استقبلهم عون في القصر.

وخلال اللقاء قال عون للوفد "اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف أعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة إجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، وفقا لقناة "إل بي سي" اللبنانية.

وشهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا أمس اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تقدموا صوب القصر، وذلك عقب كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن خلالها عن مهلة لمدة 3 أيام للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت منذ الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضريبة على الاتصالات تفجر الشارع اللبناني.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن.. الحكومة تتراجع بطلب من الحريري.. والشلل يصيب مؤسسات الدولة

قضاة لبنان يطالبون باستقالة الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

مظاهرات لبنان تصل إلى القصر الرئاسي

الانهيار الكبير.. وزير الخارجية اللبناني: البديل عن الحكومة هو الفوضى

تكسير محال وأعمال شغب وسط احتجاجات بـ بيروت

مدنيون يحمون قوات الأمن أثناء اشتباكات مع المحتجين في بيروت.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة والد احمد مكى .. بيومى فؤاد ينعى الراحل بكلمات مؤثرة

الجنايني وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

عقوبات قاسية تنتظر القلعة الحمراء.. بيان الأهلى يهز اتحاد الكرة | والجبلاية فى ورطة | مرتضى يتحدى الخطيب | والجناينى يحسم الأزمة بعد العودة من أمريكا الثلاثاء

شبورة مائية وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة