قبل تسليم العقود .. 10 معلومات عن رابع أكبر منطقة لإنتاج الرخام في العالم بـ طرة

تعقد محافظة القاهرة اليوم اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.



ويعقب المجلس حفل توزيع عقود تقنين أوضاع لعدد من مستثمرى منطقة شق الثعبان ، وعدد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144.



وفي هذه السطور نبرز لكم أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية :



1-متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.

2-تقعشرق طريق الاوتوستراد

3-تمتد بعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادي دجلة

4-تقع على مساحة 6.5 مليون متر مربع

5-تضم حوالي 1907 مصانع وورش

6- يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر

7-تضم 18 مليار جنيه استثمارات

8-تصدر بحوالى 500 مليون جنيه سنويا

9-رابع منطقة على مستوى العالم في تصدير الرخام

10- خطة متكاملة لتحويلها لاقتصاد منظم من خلال التقنين