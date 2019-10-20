مرممة آثار بمنطقة خبيئة العساسيف: أتعامل مع الأثر كأنه ابني.. فيديو

أجرى الإعلامي أحمد موسى، لقاءات مع العمال والجنود المجهولين وراء اكتشاف توابيت خبيئة العساسيف بالأقصر.



وقالت إحدى المرممات في منطقة العساسيف في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمنا بإجراء اسعافات اولية للتوابيت فور اكتشافها إلى أن يتم نقلها إلى مكان آخر لاستكمال الترميم".



وتابعت:" احنا بنخاف على الأثر، واتعامل معه كأنه ابني واتابع كافة مراحل نقل الأثر من مكان اكتشافه إلى مكان الترميم".



ومن جانبها قالت حنان حسان مفتشة حفائر بموقع خبيئة العساسيف :" اكتشاف الأثر انبهار كبير واكتشفنا 30 تابوت وكان من المعتاد اكتشاف تابوت واحد فقط ".



وأكد سيد محمد مفتش مسؤول عن البعثة المصرية في خبيئة العساسيف، :" بعد هذا الاكتشاف حسينا اننا دخلنا التاريخ، واكتشاف خبيئة العساسيف هو أكبر اكتشاف في العصر الحديث ونحن فخورون بالعمل في وزارة الآثار".

