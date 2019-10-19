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رياضة

اخبار الرياضة.. الزمالك يرفض لعب القمة دون ساسي.. حقيقة رحيل إيهاب جلال

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


- ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ، مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، التي تقام على ملعب "أولد ترافورد "غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


- كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


- رفض مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية ، رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منافسة مصر المقاصة بهدف دون رد معلنا استمراره في قيادة الفريق البورسعيدي بالرغم من غضب الجماهير .


- يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.
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