اخبار الرياضة.. الزمالك يرفض لعب القمة دون ساسي.. حقيقة رحيل إيهاب جلال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :









- ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ، مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، التي تقام على ملعب "أولد ترافورد "غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









- كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.









- رفض مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية ، رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منافسة مصر المقاصة بهدف دون رد معلنا استمراره في قيادة الفريق البورسعيدي بالرغم من غضب الجماهير .







