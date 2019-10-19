3 هدايا ينتظرها محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدا



لعب صلاح أمام مانشستر يونايتد 4 مباريات، بقميص ليفربول، فيما يعادل 337 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، حيث يتحول زائر الشباك لضيف شرف خلال مواجهات فريقه أمام الشياطين الحمر.



الإفطار من الصيام التهديفي



يسعى محمد صلاح في العودة من جديد إلى سجل التهديف بعدما فشل في تحقيق الفوز منذ 22 من ديسمبر الماضي بعد 3 مباريات أمام تشيلسي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي.



الحذاء الذهبي والعودة إلي المنافسة



يريد محمد صلاح المنافسة على جائزته المفضلة "الحذاء الذهبي" بعدما سجل 22 هدفًا الموسم الماضي، بجانب الموسم كما سجل الموسم الذي سبقه 32 هدفًا.



ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ، مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، التي تقام على ملعب "أولد ترافورد "غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وخلال آخر 10 مباريات جمعتهما، حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات، بينما انتصر ليفربول مرتين فقط، وانتهت باقي المباريات بالتعادل، علمًا أن آخر مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد انتهت بالتعادل السلبي.