Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 هدايا ينتظرها محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:08 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
أحمد هاني
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ، مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، التي تقام على ملعب "أولد ترافورد "غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال آخر 10 مباريات جمعتهما، حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات، بينما انتصر ليفربول مرتين فقط، وانتهت باقي المباريات بالتعادل، علمًا أن آخر مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعرض "صدى البلد" 3 هدايا ينتظرها محمد صلاح من الجولة السابعة أمام مانشستر يونايتد.

كسر العقدة 

لعب صلاح أمام مانشستر يونايتد 4 مباريات، بقميص ليفربول، فيما يعادل 337 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، حيث يتحول زائر الشباك لضيف شرف خلال مواجهات فريقه أمام الشياطين الحمر.

الإفطار من الصيام التهديفي

يسعى محمد صلاح في العودة من جديد إلى سجل التهديف بعدما فشل في تحقيق الفوز منذ 22 من ديسمبر الماضي بعد 3 مباريات أمام تشيلسي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي.

الحذاء الذهبي والعودة إلي المنافسة

يريد محمد صلاح المنافسة على جائزته المفضلة "الحذاء الذهبي" بعدما سجل 22 هدفًا الموسم الماضي، بجانب الموسم كما سجل الموسم الذي سبقه 32 هدفًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 28-9-2019 بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة السابعة.. ليفربول على وضعه

الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد وأرسنال حبايب في مباراة مجنونة .. فيديو

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال فى الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. محمد صلاح خارج المنافسة

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة | تعرف عليها

حقيقة رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري البورسعيدي

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

مظاهرات لبنان | حقيقة حبس الفنانة قمر .. فيديو

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

Advertisements

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

حقيقة رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري البورسعيدي

ضربة موجعة للزمالك.. نجم الفريق يغيب رسميًا عن مباراة إنبي

هعمل أي حاجة عشانكم .. مرشح سابق بالأهلي ينشر رسالة كهربا للجماهير|فيديو

أزمة الأهلى واتحاد الكرة ومشاكل الخطيب الصحية وموعد مباراة القمة ورد محمد صلاح | فى الكورة مع ملك

3 هدايا ينتظرها محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. ليفربول وحيدًا في الصدارة

الأهلي: لن نتراجع عن موقفنا..ونطالب باحترام ترتيب جدول مسابقة الدوري

الزمالك يهزم المقاولون 2-1 ويتصدر جدول الدوري .. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مان يونايتد لـ الشناوي.. فايلر يحسم مصيره مع الأهلي.. بشرى سارة للزمالك

فايلر يعنف لاعبى الأهلي خلال المران .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور

قبل الولادة بأيام.. 15 إطلالة تبرز جمال مي كساب.. شاهد

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها