حبس السائق المتهم بإشعال النار فى زميله لخلافات على تحميل الركاب بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس سائق توك توك 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة إشعال النيران بزميله بسبب الخلاف علي تحميل الركاب بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وشهدت منطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قيام سائق توك توك بإشعال النار بجسد آخر خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي تحميل الركاب ما أدي إلي إصابة المجني عليه بحروق بأنحاء جسده، جرى نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز وقيام أحدهما بسكب بنزين علي الآخر وإشعال النيران فيه.

وانتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال مباحث مركز شرطة الخانكة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "شحاته ع ص"، 33 سنة، سائق توك توك، وطرف ثان "عبد الله ح م"، 20 سنة، بسبب الخلاف علي تحميل الركاب بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز، قام خلالها الأخير بإحضار مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وألقاها علي الطرف الأول، وأشعل النار فيه وأحدث فيه حروق بمناطق متفرقة بجسده.

وجرى نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي لتلقي العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.