مؤسس فرقة الصاعقة يكشف كواليس تأسيسها في الجيش المصري وسر اختيار الاسم

أكد الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، أنه التقى بالرئيس السادات بعد عام 1974 ، ووصفه بأنه رجل جدع وقراره بالحرب كان صح 100% ، وساهم فى رفع الروح المعنوية للجيش والشعب المصرى بعد انتصارنا فى الحرب.





جاء ذلك خلال مؤتمر شعبى لحزب حماة الوطن للاحتفال بنصر السادس من أكتوبر حضره الفريق جلال هريدى ، رئيس حزب حماة الوطن واللواء فؤاد عرفة، واسامة ابو المجد نائبى رئيس الحزب ، واللواء فتح الله محمد الأمين المساعد لرئيس الحزب والدكتور درويش الخولى أمين حزب بنى سويف ، وأكثر من 500 قيادة شعبية .





وأوضح أن مصر تمر بظروف خاصة ، وهو ما يستدعى ضرورة مساندتنا لكافة مؤسسات الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسى هو رجل دولة بحق ويسير بخطى ثابتة نحو الوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.





وأوضح هريدى ان الاقتصاد المصرى يسير فى شكله الطبيعى، وبدأت الاستثمارات الأجنبية تعرف طريقها إلى السوق المصرية بعد أن ظلت لسنوات طويلة ينتابها الخوف من الأوضاع فى مصر، وبعد تدشين المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والطرق والبنية الأساسية أدرك المستثمر المحلى والأجنبى أن مصر تفتح ذراعيها دون خوف على أى استثمارات.



