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فن

في ندوة صدى البلد.. ريم البارودي تكشف أسرار حياتها الفنية والشخصية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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نورا نبيل - عز حسين
استضاف موقع "صدى البلد" الفنانة ريم البارودي لتكريمها في ندوة شاملة عن أحدث أعمالها الفنية.

وتحدثت ريم البارودي في الندوة عن كواليس دورها في مسلسل "قيد عائلي"، والذي تصدرت من خلاله تريند "يوتيوب" و"جوجل" لعدة أيام.

كما كشفت ريم البارودي أسرارا خاصة عن علاقتها الحالية بزوجها السابق أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب، وكذلك تطرقت إلى علاقتها بصديقتها المثيرة للجدل ريهام سعيد.

وتحدثت ريم البارودي عن شائعات الحب في حياتها، والعريس المنتظر، وحلم الأمومة، وأيضا كشفت في الندوة أسرارا من كيفية عنايتها بجمالها وأناقتها.
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