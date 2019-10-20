Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر ميلان يسعى لتضييق الخناق على يوفنتوس أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
Advertisements
إسراء أشرف
يحل فريق إنتر ميلان، ضيفًا على نظيره ساسولو اليوم، الأحد، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا، على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن، من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ويدخل إنتر مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز السابع له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر بفارق ثلاث نقاط.

في المقابل، يسعى ساسولو لتعطل إنتر ميلان، وإيقاف نزيف نقاطه، بعدما خسر آخر مباراتين أمام بارما وأتالانتا.

ويحتل إنتر وصافة جدول الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف يوفنتوس بثلاث نقاط، بينما يأـي ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، أودينيزي مع تورينو، وسامبدوريا مع روما، وكالياري مع سبال، وبارما مع جنوى، وميلان مع ليتشي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي

روما يواجه جنوى في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي

تصدر الدوري الإيطالي بـ 6 نقاط.. إنتر ميلان يفوز على كالياري 2ـ1 (فيديو)

تحليل أداء انتر ميلان ضد كالياري .. هكذا حلق أعلى قمة الدوري الإيطالي..فيديو

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات السبت.. إنتر في الصدارة ويوفنتوس على كف عفريت

ترشيحاتنا

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

صلاة الفجر.. وأسباب نوم بعض الناس عنها.. وثواب المحافظة عليها

جماله بينطق .. الكانيون الملون بنويبع كنز من الطبيعة

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور

رد طريف من علي جمعة على سائل عن حقيقة السماء الدنيا.. فيديو

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

المصري أذكى طفل في العالم .. عبد الرحمن حسين يجعل الأسطورة حقيقة

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

الدوريات الأوروبية تشتعل.. موعد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

في ندوة صدى البلد.. ريم البارودي تكشف أسرار حياتها الفنية والشخصية

على حصان.. تفاصيل جولة عمدة بافوس في الإسكندرية.. وحكاية أقدم حلواني يوناني