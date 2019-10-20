إنتر ميلان يسعى لتضييق الخناق على يوفنتوس أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان، ضيفًا على نظيره ساسولو اليوم، الأحد، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا، على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن، من الدوري الإيطالي "كالتشيو".



ويدخل إنتر مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز السابع له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر بفارق ثلاث نقاط.



في المقابل، يسعى ساسولو لتعطل إنتر ميلان، وإيقاف نزيف نقاطه، بعدما خسر آخر مباراتين أمام بارما وأتالانتا.



ويحتل إنتر وصافة جدول الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف يوفنتوس بثلاث نقاط، بينما يأـي ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضًا، أودينيزي مع تورينو، وسامبدوريا مع روما، وكالياري مع سبال، وبارما مع جنوى، وميلان مع ليتشي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.