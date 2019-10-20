إصدار تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مجانا لأبناء الشهداء وسيناء

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الموافقة على إصدار تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة لكل من أسر الشهداء من الدرجة الأولى، ولأبناء سيناء دون تحصيل أي مصروفات إدارية نظير خدمات على أن تتحمل الوزارة تلك المصروفات كاملة.



يأتى ذلك فى إطار احتفال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بانتصارات أكتوبر المجيد، وحرصًا على رد الجميل لمن ضحوا بأغلى ما لديهم وقدموا أرواحهم فداء للوطن، واستشهدوا حفاظًا على وحدة الوطن وسلامة أراضيه لنحيا آمنين فى ديارنا.



كما شدد وزير الزراعة على تشجيع ودعم كافة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على أرض الفيروز مع تقديم جميع التيسيرات والدعم الفنى والإرشادى من خلال إرسال قوافل زراعية تضم متخصصين من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أرض الفيروز لدراسة أى مشكلات أو عقبات تُجابه تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة على أرض الواقع مع طرح الحلول العلمية والعملية السليمة للاستفادة من تلك المناطق الواعدة بشمال سيناء لتشجيع الإستثمار الداجنى فيها.