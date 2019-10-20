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حوادث

ضبط 4 من مروجى الفودو والحشيش بقليوب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:09 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضابط مباحث القليوبية من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الاتجار بمخدر الفود والحشيش وتوزيعهم على عملائهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا بتمكن إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثالث الزراعي من ضبط " صبري ع م " 38 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضية سرقة وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 150 جراما ومبلغ 165 جنيها وهاتفا محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط" محمود ع ا " عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 150 جراما ومبلغ 190 جنيها، بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته كما تم ضبط محمد س ف " عاطل ومقيم قليوب البلد - دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 120 جراما ومبلغ 75 جنيها بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

وكذلك ضبط جلال ا ع " 28 سنة عاطل ومقيم منطي – دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 120 جراما ومبلغ 160 جنيها وهاتفا محمولا وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه احيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
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