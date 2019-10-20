بين الإنشاء والتجديد.. جامعة عين شمس تنتهي من تطوير 11 غرفة عمليات بـ الدمرداش الجامعي.. ووضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد

د. المتيني:

المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدمرداش استغرق ما يقرب من 3 سنوات

تكلفة التطوير تبلغ 100 مليون جنية

100 وحدة أسنان بالمستشفى الجديدة









افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، المرحلة الأولى من جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعي.





شارك فى الافتتاح، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أشرف عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية والدكتور سامية عبده نائب مدير المستشفيات والدكتور آسر عفيفي نائب مدير المستشفيات والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش والدكتور جمال حسين مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ونرمين شهاب ممثلة عن البنك الأهلي ولفيف من السادة مديري المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام والأطباء والإداريين من مختلف إدارات الجودة والسلامة والصحة المدنية والدفاع المدني وغيرها وعدد من ممثلي الشركات الهندسية المنفذة للمشروع.









أكد الدكتور محمود المتيني أن العمل بالمرحلة الأولى من المشروع استغرق ما يقرب من 3 سنوات، نجحنا خلالها في التغلب على الكثير من الصعوبات وتجاوز العديد من التحديات، مشيدًا بجهود البنك الأهلي الذي دعم المشروع ب 50 مليون جنيه وتحملت الجامعة الـ 50 مليون جنيه الأخرى.





وأضاف أن المرحلة الأولى بها 11 غرفة عمليات من بينهم 7 غرف عمليات تعمل بنظام الكبسولة وهو أحدث النظم العالمية في معايير غرف العمليات القياسية، والذي يتضمن تكييف مركزي يعمل بنظام تنقية الهواء بنسبة تقارب 100%، بما يقلل من مستوى حدوث العدوى داخل العمليات لأقل حد ممكن، وكذلك تم ربط جناح العمليات بجناح التعقيم المركزي، وفصل ممرات المخلفات عن مسار غرف العمليات.





أشار الدكتور عبد الوهاب عزت إلى أن نجاح منظومة العمل بجامعة عين شمس يرجع إلى تنفيذها نظام عمل مؤسسي يقوم على انتقال الخبرات واستكمال كل إدارة لجهود الإدارة السابقة لها ؛ بما يحقق عنصر الاستمرارية.





أكد أن النظام المعمول به في غرف العمليات بالدمرداش يفوق الكثير مما هو مطبق في كبريات المستشفيات الخاصة.





أشار الدكتور أيمن صالح إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير 21 غرفة عمليات، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل 11 غرفة عمليات، على أن يبدأ العمل في المرحلة الثانية لتطوير 10 غرف عمليات، مؤكدًا أنها ستعمل جميعها بنظام الكبسولة وأشار إلى أن التطوير يتم وفق ما هو متوقع من أحدث النظم حتى عام 2040.





استعرض الدكتور طارق يوسف ما تم من تطويرات وقدم شرحًا وافيًا لما كان الوضع السابق وما آلت إليه بعد التطوير.





أكد أن النظام الجديد لغرف العمليات تم تدريب كافة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين وكذلك العاملين والإداريين، بما يضمن الاستخدام الأمثل له.





أشارت نرمين شهاب الدين إلى أن قطاع الخدمة المجتمعية بالبنك الأهلي قد ساهم بما يقدر بـ 208 ملايين جنيه منذ بداية التعاون مع جامعة عين شمس حتى الآن، لافتة أن استمرار التعاون يرجع لما لمسته إدارة البنك من جدية ورغبة حقيقية في خدمة الوطن والمواطن، حتى يحصل كل مواطن على أفضل رعاية صحية بالمجان.





اختتم الدكتور محمود المتيني بالتأكيد أن جامعة عين شمس ستظل تواصل جهودها لتصبح مستشفى الدمرداش والطوارئ النموذج الأمثل بجامعة عين شمس للخدمة الصحية.









وفي السياق ذاته، قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، بوضع حجر الأساس لمستشفي طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس، منذ أسابيع قليلة، بافتتاح وحدة التعقيم المركزى وعيادة الامتياز بالكلية.





وأوضح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن تدشين مستشفى جديد لطب الأسنان يمثل إضافة لمستشفيات جامعة عين شمس، و إضافة تعليمية و بحثية وخدمية لقطاع المستشفيات الجامعية.





مشيرا إلى أن كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، تقدم خدمات مميزة، ومجانية، فضلًا عن خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب فى ظل الإمكانيات العلمية والتعليمية التى تمتلكها وتتيح فرصة تعليم راقية لا تقل عن أي دولة في العالم، لافتا إلى أن طب أسنان عين شمس تصنف ترتيبها بين 300 و 400 من بين 30 ألف كلية طب أسنان على مستوى العالم.





واستعرض ا. د محمد ضياء عميد الكلية التصور العام لمستشفي طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس حيث من بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة علي مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع تقريبًا، وأشار إلى أن المستشفى يقدم الرعاية الصحية لمرضي الأسنان ومرضي حوادث الطرق الذين يعانون من كسور في الوجه والفكين، وكذلك مرضي أورام الفك والجراحات التعويضية والمرضي من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما يقدم المستشفى كذلك خطوات علاجية متقدمة لزراعة الأسنان وإعادة تأهيل الفم والأسنان لمرضي الشفة الأرنبية وشق الحلق.





ويحتوي المستشفي علي عدد(١٠٠) وحدة أسنان، عدد (٣٠) مريض داخلي (مقيم)، عدد(٤) غرف عمليات صغري، عدد (٣) غرف عمليات كبري ، عدد (٣) غرف إفاقة، وحدة عناية مركزة.





كما يحتوي المستشفى علي عيادات خارجية لمرضي الأسنان (أطفال- كبار) تعمل فترة صباحية وفترة مسائية، بالإضافة إلى قسم للطوارئ يعمل طوال الـ 24 ساعة، ومركز لعلاج مرضي الأسنان من ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن وكذلك مركز طب للأسنان الرقمي للتركيبات والحشوات - مركز الإشاعة الرقمية - مركز لزراعة الأسنان وإعادة تأهيل الفم و الأسنان - مركز لجراحات الفم و الوجه و الفكين - مركز لعلاج تشوهات الفكين - وحدة تعقيم مركزي.





ومن المقرر أن تستغرق الفترة الزمنية للانتهاء من المستشفي ما بين عام ونصف إلى عامين مع توافر الموارد المالية التى تقدر بحوالى ٢٥٠ مليون جنيه للمباني وللأساسات، بالإضافة إلي حوالي ٢٠٠ مليون جنيه للتجهيزات كتكلفة مبدئية.





كما تفقد الحضور وحدة التعقيم المركزي والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان والتي صممت خصيصًا لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، حيث تم إنشائها طبقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وتعتبر هذه الوحدة احد اهم انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحتوي علي 2 مغسلة سعة الواحدة 200 لتر ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكافة الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل، إلى جانب عيادة الامتياز الجديدة.



