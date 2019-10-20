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اقتصاد

تحديث الصناعة يستعرض تجربة إنتاج خشب من مخلفات البلاستيك وقش الأرز

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:37 م
مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة
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ولاء عبد الكريم
عقد مركز تحديث الصناعة (فرع طنطا) اجتماعًا مع الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحد الباحثين من كلية الهندسة لاستعراض منتج جديد مصنوع من مخلفات البلاستيك وقش الأرز.

وبحسب بيان، الأحد، يعتبر هذا المنتج أحد البدائل المتوقع استخدامها كبديل للخشب بهدف تقليل فجوة الواردات والمساهمة في الحد من مشكلة حرق قش الأرز.

يشار الى أن فريق البحث في جامعة طنطا تمكن من فصل عنصر "السيلكا" من قش الأرز لأول مرة، وهو الأمر المعقد الذي منع حدوث أي نجاحات سابقة في هذا الشأن، نظرًا لصعوبة عمليات فصل "السيلكا" من القش.

وجرى الاتفاق على تصنيع عدة نماذج من هذا "الخشب المصنع" بكثافات مختلفة تمهيدًا لعرضها على المستهلكين لعمل التجارب التصنيعية اللازمة، بهدف اختبار كفاءة وجودة وقابلية المنتج تصنيعيًا، مقارنة من حيث التكلفة بنظيره المستخدم من الأخشاب الطبيعية أو نصف المصنعة تمهيدًا لعرض الفكرة على المستثمرين والجهات المعنية.
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