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رياضة

نصح الجماهير بمساندة ميتشو.. أحمد الأحمر في حوار خاص: ملوك الصالات لم يأت من فراغ.. جمهور الزمالك لا يقدر بثمن.. وفريق الكرة سيفوز بالدوري.. فيديو وصور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:01 م
احمد الاحمر يتحدث
احمد الاحمر يتحدث لـ صدي البلد
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ملك موسي
  • أحمد الأحمر:
  • لقب البطولة الأفريقية للأندية الأغلى في مشواري
  • ملوك الصالات لقب حققناه بـ الجهد والعرق
  • نعد جمهور الزمالك بالمزيد من البطولات والألقاب

يعد واحدًا من أهم وأفضل لاعبى كرة اليد فى تاريخ مصر فى ظل الإنجازات والأرقام الإعجازية التى حققها مع فريقه الزمالك أو منتخب مصر ، هو أحمد الأحمر الذى لقبوه بـ ميسى كرة اليد فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والتى نجح من خلالها فى صناعة الفارق مع الفارس الأبيض والمنتخب .

"صدى البلد" يحاور أحمد الأحمر الفتى الذهبى والتاريخى للزمالك بعد أن تمكن فى قيادة الزمالك للتتويج بلقب بطولة إفريقيا على حساب سبورتنج بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين .

ما شعورك بعد الحصول على لقب التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية؟
هذا اللقب هو الأفضل والأغلى والأهم فى مسيرتي فى عالم الصالات لما شهده من إثارة ودراما غير متوقعة فى آخر دقيقة من المباراة النهائية أمام سبورتنج، لانه منافس قوى وعنيد.

ما السبب وراء لقب ملوك الصالات على فريق يد الزمالك؟

هذا اللقب لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج طبيعى للمجهود والجهد الذى يبذله مجلس الإدارة، برئاسة المستشار مرتضى منصور، والجهاز الفنى، بقيادة باسم السبكى واللاعبين.

كيف نجحت فى انتشال الفريق من حالة الإحباط خلال المباراة النهائية؟

ذكرتهم بشىء واحد فقط، وهو فرحة الجمهور وانتظارهم لنا فى المطار، وأنه يجب علينا أن نعود لهم بالكأس، تحولت الصالة لساحة قتال، بداية من باسم السبكى، المدير الفنى، وتعليماته، والذى يعتبر كلمة السر فى الفوز والتتويج، ومرورًا باللاعبين والحارس العملاق محمد على، الذى أعتبره حارسا من كوكب آخر، وهو نقطة التحول فى الفوز الذى تحقق فى النهاية.

ما تعليقك علي استقبال الجماهير البيضاء لكم فى المطار؟

استقبال أسطورى وتاريخى من أعظم جمهور فى الكون والذى اعده بمزيد من البطولات والألقاب، خصوصا السوبر الإفريقى بطولتنا المقبلة، التى سنهديها للجماهير وللمستشار مرتضى منصور رئيس النادى، الذى وفر لنا كل الدعم ونجح فى تدعيم الفريق بلاعبين على أعلى مستوى، فضلا عن بناء جيل جديد قادر على مواصلة الإنجارات والبطولات، خصوصا في كرة اليد .

كيف ترى مطالب الجماهير لفريق الكرة بالتعلم من فريق اليد ؟ 

نشعر بالفخر من هذه العدم الجماهيرى لنا ، فالجماهير تريد دائما البطولات والإنجازات ولكن نصيحتى الوحيدة للجماهير هى الوقوف خلف لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة ميتشو لأننا لدينا فريق متكامل لا ينقصه سوى الانسجام والتأقلم لمواصلة التتويج بالبطولات والإنجازات وأنا شخصيا متفائل بقدرة الفريق الأبيض على الفوز بالدورى هذا الموسم فى ظل الدعم الجماهير والهدوء والاستقرار الفنى والإدارى، الذى يوفره مجلس الإدارة لجميع الألعاب بشكل عام.

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