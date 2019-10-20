Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شكل جديد وأسلحة مجانية.. تحديثات جديدة لـ PUBG و Call of Duty.. تفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:37 م
Call of Duty
Call of Duty
Advertisements
آية جمعة
أطلقت لعبة Call of Duty تحديث الهالوين الجديد لمستخدميها على منصتها الخاصة بالهواتف الذكية.

ووفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، يأتي التحديث الأخير بعد فترة وجيزة من إطلاق لعبة بابجي PUBG Mobile 0.15 تحديث الهالوين الجديد الخاص بمنصتها عبر الموبايل.

وأوضحت الصحيفة أن التحديث الجديد من لعبة Call of Duty Mobile يأتي مع مجموعة من المحتويات الجديدة التي سيتم طرحها لـ فترة زمنية محدودة.

ويقدم التحديث الجديد للمستخدمين الذين يقومون بالتحديث على صندوق معدات معركة وبطاقة ملحمة XP للأسلحة (500 XP)، كما تقدم Call of Duty Mobile أيضًا سلاحًا مجانيًا خلال الهالوين.

كما يوفر تطبيق Call of Duty Mobile المحدث سمات ألعاب وموسيقى خلفية جديدة. على سبيل المثال، تحتوي خريطة Standoff MP على محتوى ومظهر يحمل عنوان الهالوين، وقد تلقت الأسلحة والعناصر والمشغلين أيضا تحديث الـ هالوين.

يذكر أن لعبة PUBG Mobile قامت في وقت سابق بنشر تحديث 0.15 لمستخدميها الذي يقدم محتوى Walking Dead-themed، ووضع Survive Till Dawn-Halloween المحدث بما في ذلك الوحوش Halloweenized.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح لعبة PUBG Mobile Lite‏ في هذه الدول.. تعرف عليها

خطر كبير يهدد مستقبل pubg بعد 12 يوما فقط من الآن.. تفاصيل

من CALL OF DUTY إلى PUBG.. نشكركم على حسن تعاونكم معنا.. التفاصيل

على جوجل بلاي.. تعرف على أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهذا الأسبوع

لعبة Call of Duty تحطم الأرقام القياسية في أسبوعها الأول

منافسة لـ بابجي .. لعبة Call of Duty تطرح أول تحديث لها لفترة محدودة

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لبنان تنتفض.. مصير برنامج ذا فويس 5 بعد مظاهرات بيروت

مسئول بالنادي الأهلي: لجنة الجناينى ترفع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

7 كوارث.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو على الإفطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع.. كوت وحزام إليسا يثيران الجدل على السوشيال ميديا

حمو بيكا داخل مستشفى 57357 تعرف على السبب.. صور

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة