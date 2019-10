شكل جديد وأسلحة مجانية.. تحديثات جديدة لـ PUBG و Call of Duty.. تفاصيل

أطلقت لعبة Call of Duty تحديث الهالوين الجديد لمستخدميها على منصتها الخاصة بالهواتف الذكية.



ووفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، يأتي التحديث الأخير بعد فترة وجيزة من إطلاق لعبة بابجي PUBG Mobile 0.15 تحديث الهالوين الجديد الخاص بمنصتها عبر الموبايل.



وأوضحت الصحيفة أن التحديث الجديد من لعبة Call of Duty Mobile يأتي مع مجموعة من المحتويات الجديدة التي سيتم طرحها لـ فترة زمنية محدودة.



ويقدم التحديث الجديد للمستخدمين الذين يقومون بالتحديث على صندوق معدات معركة وبطاقة ملحمة XP للأسلحة (500 XP)، كما تقدم Call of Duty Mobile أيضًا سلاحًا مجانيًا خلال الهالوين.



كما يوفر تطبيق Call of Duty Mobile المحدث سمات ألعاب وموسيقى خلفية جديدة. على سبيل المثال، تحتوي خريطة Standoff MP على محتوى ومظهر يحمل عنوان الهالوين، وقد تلقت الأسلحة والعناصر والمشغلين أيضا تحديث الـ هالوين.



يذكر أن لعبة PUBG Mobile قامت في وقت سابق بنشر تحديث 0.15 لمستخدميها الذي يقدم محتوى Walking Dead-themed، ووضع Survive Till Dawn-Halloween المحدث بما في ذلك الوحوش Halloweenized.