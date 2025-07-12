حماس: نقاط توزيع المساعدات تتحول إلى ساحة قـ.ـتل بدعم أمريكي مباشر

أعلنت حركة حماس أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا، منذ فجر اليوم السبت، في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منازل مأهولة وخياما للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووصفت الحركة في بيانها، مساء السبت، هذا التصعيد بأنه "يعكس الطبيعة الفاشية والإجرامية للاحتلال، وتجاهله الكامل للقوانين والقيم الإنسانية".

وأشارت حماس إلى أن إحدى أعنف الهجمات وقعت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث ارتكبت القوات الإسرائيلية "مجزرة مروعة" أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف البيان أن 34 فلسطينيا قتلوا قرب نقاط توزيع المساعدات التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، معتبرًا أن ما يحدث هو "جريمة إنسانية ممنهجة تستهدف المدنيين وتجويعهم".

ودعت الحركة إلى تحرك عربي ودولي فوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار هذا العدوان يفاقم معاناة الفلسطينيين، ويستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف الهجمات ورفع الحصار المفروض على غزة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 57,882 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 138,095.

كما أوضحت الوزارة أن عدد ضحايا استهداف نقاط المساعدات منذ 27 مايو الماضي بلغ 805 شهداء، وأكثر من 5,252 مصابًا.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، بدعم أمريكي، تجاوز 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط أزمة إنسانية حادة تشمل مجاعة أودت بحياة العديد، بينهم أطفال.