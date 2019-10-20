هدوء نسبي لـ الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي هدوءا نسبيا خلال التعاملات التي جرت اليوم الأحد (بداية التعاملات الأسبوعية) أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر فيما سجل تراجعا قدره 1.5 جنيه منذ بداية العام الحالي.



واستقر سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والأهلي اليوناني وقناة السويس؛

ليسجل 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع فيما سجل في البنك التجاري الدولي 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.

