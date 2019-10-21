تحرك عاجل من البرلمان بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وعدم انتظام قراءة العدادات



تعقد لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور نائب العمرانية، والمتعلق بمسألة عدم انتظام قراءة عداد الكهرباء وارتفاع أسعار الفواتير.



وكان النائب إيهاب منصور قد أوضح في طلب الإحاطة أن عدم الانتظام في قراءة العدادات يتسبب في إدخال المواطنين في شرائح سعرية أعلى، وهو الامر الذى اشتكى منه العديد من اهالى العمرانية.



وعاود مجلس النواب الانعقاد برئاسة الدكتور على عبد العال أمس الأحد لاستئناف الجلسة العامة للبرلمان، وعقد اجتماعات اللجان النوعية.

