Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ | شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:20 م
تركى ال الشيخ و تامر
تركى ال الشيخ و تامر حسنى
Advertisements
سيد احمد
نشرت صفحة "عرب وود" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان تامر حسني وجه عبره رسالة إلى تركي آل الشيخ بخصوص موسم الرياض.

قال تامر حسنى "بشكر المستشار على المجهود بشكل عام اللى حصل فى المملكة يعنى كفاية انى شايف فرحة الجمهور السعودى طول الوقت ربنا يكرمكوا ديما فرحنين".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى التى سوف تعرض قريبا فيلم "الفلوس" الذى يشاركه فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد الماروق يروج لفيلم تامر حسنى الفلوس بهذا التساؤل

تامر حسنى يشعل مسرح حفله بالعلمين الجديدة

تامر حسني يستعيد ذكرياته بـ قولي بحبك

تامر حسني عن حفل استاد القاهرة: من أنجح وأصعب الحفلات فى حياتي

تامر حسنى ينشر صورة جديدة من حفل استاد القاهرة .. والجمهور: اتبهدلنا فى الحفلة

موعد حفل تامر حسني بآداب الاسكندرية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تفاصيل أولى جلسات #محاكمة_راجح قاتل #شهيد_الشهامة

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

اخبار الفن.. ملك قورة تتصدر جوجل بسبب رقصة.. وابنة نوال الزغبي ببنطال ممزق في مظاهرات لبنان

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل