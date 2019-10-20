تامر حسني يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ | شاهد

نشرت صفحة "عرب وود" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان تامر حسني وجه عبره رسالة إلى تركي آل الشيخ بخصوص موسم الرياض.





قال تامر حسنى "بشكر المستشار على المجهود بشكل عام اللى حصل فى المملكة يعنى كفاية انى شايف فرحة الجمهور السعودى طول الوقت ربنا يكرمكوا ديما فرحنين".





يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى التى سوف تعرض قريبا فيلم "الفلوس" الذى يشاركه فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.