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رياضة

وليد صلاح الدين: لابد من ترضية الأهلي بتأجيل لقاء الجونة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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عمرو ابوبكر
أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أنه لابد ترضية الأهلي بتأجيل لقاء الجونة.

وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لابد من ترضية اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للأهلي، الموسم الماضي كان كارثيا".

وأكمل: "لابد من إنشاء لجنة للأندية الجماهيرية للتفاوض مع الأمن في كل ما يخص المباريات".

وأتم: "يكون هناك شخص صفته مسؤول أمني، طالما كل شيء استثنائي فنبحث عن حلول بطرق استثنائية".
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