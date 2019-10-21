نشأت الديهي: مصر أكثر أمانا من إنجلترا وأمريكا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بصحة ووزن المواطن، ويهتم بمكافحة السمنة وفي نفس الوقت مكافحة الانيميا، ويعتبر أن صحة المواطنين قضية أمن قومي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس الأحد، أن المجتمع المصري والدولة المصرية مازالت هي الأكثر أمانا من إنجلترا وأمريكا، وهو ما أكده تقرير لـ "BBC" خلال تم نشره عام 2018، مشددًا على أن المجتمع المصري حدث به هزات اجتماعية نتيجة غرس وحقن المجتمع المصري بأفكار شيطانية عبر جماعة الإخوان.



وأوضح أنه شاهد رجلا ملتحيا في حادث للقوات المسلحة، كان يسخر ويضحك وسعيد بمقتل بعد أفراد القوات المسلحة؛ لكونه جاهلا ومش متربي، مشددًا على أن ما يبث من شائعات واخبار كاذبة للمجتمع المصري يتسبب في استفزاز وانفعال المصريين.