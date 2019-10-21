Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: مصر أكثر أمانا من إنجلترا وأمريكا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:18 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بصحة ووزن المواطن، ويهتم بمكافحة السمنة وفي نفس الوقت مكافحة الانيميا، ويعتبر أن صحة المواطنين قضية أمن قومي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس الأحد، أن المجتمع المصري والدولة المصرية مازالت هي الأكثر أمانا من إنجلترا وأمريكا، وهو ما أكده تقرير لـ "BBC" خلال تم نشره عام 2018، مشددًا على أن المجتمع المصري حدث به هزات اجتماعية نتيجة غرس وحقن المجتمع المصري بأفكار شيطانية عبر جماعة الإخوان.

وأوضح أنه شاهد رجلا ملتحيا في حادث للقوات المسلحة، كان يسخر ويضحك وسعيد بمقتل بعد أفراد القوات المسلحة؛ لكونه جاهلا ومش متربي، مشددًا على أن ما يبث من شائعات واخبار كاذبة للمجتمع المصري يتسبب في استفزاز وانفعال المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة القدسي: هناك محاولات لتشكيل موقف موحد ضد إيران خلال قمة الأمم المتحدة

الديهي: الإخوان أكتر ناس حزنوا بنصر أكتوبر .. فيديو

نشأت الديهي: مصر وليبيا شقيقتان رغم أنف السراج والمشري وأردوغان.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتم

شقيق ياسمين عبد العزيز يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض .. شاهد

إيه العسل ده .. مي عمر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. شاهد

تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد؟ الأزهر يجيب .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎