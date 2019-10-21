مع تصاعد أزمة مباراة القمة.. #معاك_يا_اهلى .. يشعل تويتر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #معاك_يا_اهلى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.





وتدور الأزمة في رفض الأهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل ان تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع، بينما خاض الفريق الابيض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الأهلي آخر الشهر الجاري.





وقال بعض المتفاعلين: «إن الانسحاب من الدورى قرار صعب جدا لان النادي مرتبط بعقود رعاية وعوائد البث ودي هتأثر علي النادي كتير بس لازم يكون فيه واقفه قوية عشان اللى بيديروا المنظومة يعرفوا قيمة النادى الاهلي #معاك_يا_اهلي».



