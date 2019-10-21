مع تصاعد أزمة مباراة القمة.. #معاك_يا_اهلى .. يشعل تويتر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #معاك_يا_اهلى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.
وتدور الأزمة في رفض الأهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل ان تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع، بينما خاض الفريق الابيض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الأهلي آخر الشهر الجاري.
وقال بعض المتفاعلين: «إن الانسحاب من الدورى قرار صعب جدا لان النادي مرتبط بعقود رعاية وعوائد البث ودي هتأثر علي النادي كتير بس لازم يكون فيه واقفه قوية عشان اللى بيديروا المنظومة يعرفوا قيمة النادى الاهلي #معاك_يا_اهلي».
وعبر المشاركون في الهاشتاج عن غضبهم الشديد من موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الذي تعهد بتنظيم مسابقة الدوري بشكل منتظم قبل انطلاق الموسم وهو الأمر الذي لم يحدث بعد سلسلة التأجيلات التي بدأت في الظهور بداية من مباراة الأهلي والزمالك مرورا بمباراة أسوان والمقاولون التي تم تأجيلها قبل يومين كما اربك حسابات ممثل الصعيد الذي تم إبلاغه بتأجيل مباراته أمام المقاولون لخدمة نادي الزمالك و انقاذه من الخروج من دوري أبطال إفريقيا بخوض مباراة أمس الأول بدلا من نادي أسوان بالإضافة إلي ترحيل مباريات الأسبوع الخامس علي حساب الرابع وغيرها من القرارات العشوائية التي ضربت استقرار المسابقة وأصابت أسابيع الدوري الأولي بالعوار.