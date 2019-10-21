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برلمان

عبد العال عن مقترح بإنشاء مدينة أو جامعة تحمل اسمه: مش عاوز

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:47 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
دعا محمد سليم، عضو مجلس النواب إلى إنشاء جامعة أو مدينة تحمل اسم الدكتور علي عبد العال، على غرار جامعة زويل، نسبة إلى الدكتور أحمد زويل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم وتكنولوجيا.

فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بحذف الكلمة من المضبطة، قائلا: لا عاوز مدرسة ولا جامعة ولا مدينة ولا أي حاجة على اسمي.

فيما طالب رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمزيد من الاهتمام بجامعة أسوان خاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة التى يعملون فيها، وقال «إنني أعتقد أنه لابد أن يقدم لهم كل الدعم، وانت شوفت الجامعة فى الصحراء ودرجات الحرارة تصل إلى 46».
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