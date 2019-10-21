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حوادث

بعد مشاجرة مع موظفة.. تشييع جثمان ضحية مكتب تأمينات العاشر من رمضان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شيع المئات من أهالي مدينة العاشر من رمضان ،اليوم" جثمان مسن علي المعاش لقي مصرعه أمس إثر إصابته بأزمة قلبية بعد مشادة بينه وبين موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر عقب أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا بوفاة " محمد أ " 56 سنة موظف مقيم العاشر من رمضان، وبسؤال نجله " عصام "اتهم "وداد ف" موظفة الأرشيف بالتأمينات الاجتماعية بالتعدى على والده أثناء إنهاء بعض الإجراءات بالتأمينات، وبعد خروجه من مكتب التأمينات تم نقله إلى المستشفى وتوفى على الفور، واتهم الموظفة بالتسبب فى وفاته.

تم التحفظ على الموظفة، لعرضها على النيابة العامة، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى لبيان سبب الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4115 إدارى أول العاشر لسنة 2019، فيما أفاد تقرير الطب الشرعى أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة بأزمة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الموظفة بضمان وظيفتها، وصرحت بدفن الجثة.
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