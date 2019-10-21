بحضور أبو العينين .. انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي.. تقرير

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا عن فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وأكد التقرير أن المنتدى يستهدف تعميق العلاقات التجارية العربية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 9 مليارات دولار، كما استهدف تذليل العقبات وبناء الجسور بين المستثمرين المصريين والكويتيين وجذب المزيد من الاستثمار الكويتي في مصر.



ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن الاستفادة منها من قبل المستثمرين الكويتيين .



وأكد أبو العينين، أنه يمكن الاستفادة من القوانين الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والتى تتميز بتيسيرات استثمارية كبيرة ، مشيرا إلى أن تلك المناطق تعتبر فرصا استثمارية للكويت.



ونوه إلى وجود مناطق صناعية وزراعية تتمتع بميزة تنافسية استثمارية فى السوق المصرى ، داعيا الى ضرورة استبدال التكنولوجيا العربية بمثيلتها التى يتم استيرادها.

