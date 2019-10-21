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توك شو

عروسان في قنا يقيمان حفل زفافهما على لودر..شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقطع فيديو لعروسين في قنا احتفلا بزفافهما على لودر، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، حيث ذكر أحمد دردش، العريس، وصاحب محل موبايلات، أنه أقدم على هذا العمل كونه كانت لديه رغبة في عمل شيء جديد وغريب ولم يقم به قبل ذلك.

وأضاف "دردش": "أنا كنت عاوز أعمل حاجة تفرح العروسة عشان بصراحة تستاهل كل خير، وإحنا تعبنا أوي عشان نتجوز وربنا تمم على خير، جبت لودر وعملنا بيه الزفة من غير أي خروج عن الذوق العام أو أي تقاليع، أنا قلت أفرح العروسة وأفرح نفسي وأفرح الناس معايا، والحمد لله الطريقة طلعت كويسة بفضل ربنا وبفضل أصحابي اللي ساعدوني".

وتابع: "أصحابي تعبوا معايا جدًا في الموضوع ده والتنسيق وعشان خاطر المرور والطريق، بس عرفنا نخلص الموضوع مع المرور والناس هناك رحبت بالفكرة وقالوا خلاص مفيش مشكلة عشان خاطر الفرحة، والناس بتوع المرور رحبوا كمان بالفكرة، والزفة استمرت ساعة ونص".
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