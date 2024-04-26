ليه الراجل بيصبغ شعره لما بيحب؟.. محمد التاجي يجاوب برد عفوي| شاهد

رد الفنان محمد التاجي على سؤال الإعلامية ياسمين عز "ليه الراجل لما بيعجب ببنت؛ بيصبغ شعره؟"، قائلا: "عشان الزمن وعوامل التعرية، مع إن في شباب صغير أصلع".

وتابع "التاجي"، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "ابني عنده 30 سنة، وأنا كنت في سِنُّه كان شعري أتقل منه، وفي أعمالي السابقة كنت بِشَعر عن دلوقتي".

وقال الفنان محمد التاجي، إنه ورث من جده "عبد الوارث عسر" احترامه لمهنته، متابعا: "كان محبا ومخلصا للفن".

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