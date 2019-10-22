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برلمان

الضعف الجنسي والسفر خارج البلاد لسنتين.. مشروع قانون لتحديد حالات جديدة للخلع

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
حالات الخلع
حالات الخلع
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه رسميا بتعديلات على قانون الأسرة؛ لإقرار حالات وشروط جديدة للخلع، مشيرًا إلى أن سبب هذه الشروط انتشار حالات الخلع بشكل كبير للغاية، حتى أن نسبة 75 % من نسبة الطلاق تكون خلعًا.

وجاءت تلك شروط الخلع، التي حصل عليها "صدى البلد"، وفقًا لما وردت بمشروع قانون النائب عاطف مخاليف كالتالي:

- عدم الإنفاق
- عدم القدرة على الإنجاب
- العجز الجنسي
- التغيب أكثر من عامين بالخارج
- الحبس في قضايا مخلة بالشرف
- التلبس بالخيانة
- الزواج من أخرى
- عدم وجود أطفال
- الضرب المبرح

كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.

ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجة ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.
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