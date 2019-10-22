وليد جنبلاط يحسم موقفه بشأن الاستقالة من الحكومة اللبنانية

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، قوله إنه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي.



وأكد وليد جنبلاط، في حديثٍ مع صحيفة "لوريان لو جور"، أنه وحزبه سيستمران في معركة الإصلاحات من داخل مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية ليست جذرية.



وأوضح أن الطريقة الوحيدة للاستجابة للمطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة وفقًا لقانون انتخابات غير طائفي.



ويواصل اللبنانيون، اليوم، الثلاثاء، تظاهراتهم، في معظم أرجاء البلاد، حيث لا تزال حركة الطرق مشلولة، خاصة في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت.



يأتي ذلك وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.



وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس، الاثنين، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.