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ثقافة

محاضرة بمكتبة الإسكندرية حول الثقافة والحضارة في كوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتح الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات محاضرة بعنوان (الثقافة والحضارة في كوريا)، وذلك في إطار أنشطة مكتبة الإسكندرية الثقافية والمعرفية.

وألقى المحاضرة، القنصل العام مون بيونج جون بسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، وسلطت المحاضرة الضوء على الثقافة والحضارة في كوريا، وتوسيع التبادل الثقافي وتعزيز ثقافة العلوم الإنسانية وتنمية صناعة المحتويات الثقافية. وكذلك التعرف على التطور الاقتصادي الكوري وأيضا الظروف السياسية في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين مصر وكوريا.

وأشار الدكتور أمجد الجوهري إلى استعداد مكتبة الإسكندرية لإقامة لقاء ثقافي آخر من جانب سفارة كوريا، يتم من خلاله أنشطة ثقافية ومسابقات تشجيعية للشباب؛ للتعرف بشكل أفضل على الثقافة الكورية.

ويأتي هذا الحدث توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين والتعاون الثقافي والعلمي المشترك، وتأكيدًا على الحراك الدولي للتنمية السياحية من خلال الثقافة والمعرفة والفنون.
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