بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.





وظهرت ريها بفستان أسود جلد بأكمام قصيرة وهاف بوت، من نفس اللون واعتمدت تسريحة شعرها القصير المعتادة، والتقطت الصورة مع الفنان محمد فراج.





وكتبت ريهام على الصورة: "قريبا مع صديقي العزيز صورة جديدة ومختلفة".









Coming soon with my dear college/ friend @fegoooo a new and very different photo shoot for @sayidatynet مجلة سيدتي @abdelazizahmed.official .. Styling by @gehadabdalla .. Make up by @lauricematta .. My management and PR agency @gingertma ..Stay tuned🙂🙂