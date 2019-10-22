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أخبار البلد

سحر طلعت مصطفى: رفع بريطانيا لحظر السفر عن شرم الشيخ إقرار أمام العالم بأمان مصر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:52 م
سحر طلعت مصطفي عضو
سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب
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محمد الاسكندرانى
قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن قرار بريطانيا برفع حظر السفر عن منتجع شرم الشيخ اليوم، الثلاثاء، يعتبر إقرارا عمليا أمام العالم بأمان واستقرار مصر، مبدية ترحيبها بما صرح به أندرو موريسون وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتواصل مع شركائه في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل.

وأضافت النائبة سحر طلعت،فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن ذلك يأتي قبل انطلاق بورصة لندن للسياحة يوم 4 نوفمبر المقبل بوقت قصير، داعية القطاع السياحي بجناحيه إلى الاستعداد للتعاون مع الشركاء البريطانيين، واستعادة الحركة من السوق الإنجليزي لمنتجع شرم الشيخ خلال موسم الشتاء الجاري، فيما طالبت بضرورة إطلاق حملات تسويقية موجه للسائح البريطاني للعودة لشرم الشيخ عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعوة الصحفيين البريطانيين والمؤثرين على الإنترنت من الشباب الإنجليزي لزيارة شرم الشيخ.

وجددت النائبة دعوتها إلى الجانب الروسي باعتبارها رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي بضرورة استئناف الطيران العارض إلى منتجع شرم الشيخ خاصة بعد قرار السلطات البريطانية، مشيرة إلى رغبة الشركات السياحية على كلا الجانبين باستئناف الشارتر كونه الناقل لحركة السياحة.

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